الفلسطينيون في القدس يدفعون ثمن التسابق على أصوات المستوطنين في انتخابات الكنيست - مديحه الأعرج

2021/03/06 | 13:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الأسبوعي من 27/2/2021-5/3/2021إعداد:مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتتسابق أحزاب اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل على أبواب انتخابات الكنيست في الثالث والعشرين من آذار الجاري على كسب أصوات المستوطنين ، حيث أوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الاستيطان يشكل رافعة لحزب "الليكود " ، فيما تعهد رئيس حزب (أمل جديد) المنشق من حزب (ليكود)، ......





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