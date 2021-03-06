إصابة مساعد بوتين مكسيم أوريشكين بكورونا

2021/03/06 | 13:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، اليوم السبت، عن تشخيص إصابة، مكسيم أوريشكين، مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بفيروس كورونا المستجد.وقال ميشوستين أثناء اجتماع خاص بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في مقاطعة كيميروفو بجنوب شرقي سيبيريا، متحدثا عن أوريشكين الذي كان يتولى حتى يناير 2020 منصب وزير التنمية الاقتصادية، قال: “للأسف أصيب أوريشكين بفيروس كورونا، وبهذه […]

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