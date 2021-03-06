كورونا ينتشر بسرعة في أوروبا بسبب

2021/03/06 | 13:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتاح فيروس كورونا حضانة ومدرسة ابتدائية مجاورة في ضاحية بولاتي قرب ميلانو الإيطالية بسرعة مذهلة.ففي غضون أيام قليلة، أصيب 45 طفلا و14 موظفا.

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