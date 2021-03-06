رضائي: مستعدون لاستئناف المحادثات شرط رفع العقوبات في غضون عام

2021/03/06 | 13:54 - المصدر: قناة التغيير

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قال أمين سر مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، إن بلاده ستكون مستعدة لاستئناف المحادثات بشأن الاتفاق النووي

فقط إذا أرسلوا إشارة واضحة بشأن رفع العقوبات في غضون عام، وجاءت تصريحات رضائي في مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز، التي اعتبرت حديث رضائي إشارة واضحة على استعداد إيران للتواصل مع الولايات المتحدة.

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