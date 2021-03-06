أربعة قتلى في إطلاق صواريخ على مصاف نفطية في شمال سورية

2021/03/06 | 14:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – أدى إطلاق صواريخ على مصاف للنفط في شمال سوريا إلى سقوط أربعة قتلى على الأقل وجرح أكثر من عشرين آخرين، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا أن صواريخ أطلقتها سفن حربية روسية وقوات متحالفة مع النظام السوري أصابت مصافي للنفط في محافظة حلب ليل […]

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