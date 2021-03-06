116 مليون إصابة بكورونا في العالم

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت، عن أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 116.1 مليون حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2.58 مليون.

وأشارت الإحصائيات إلى إعطاء 279.9 مليون جرعة من لقاح مضاد لمرض كوفيد 19- على مستوى العالم حتى الآن.

وفي جميع أنحاء العالم، يقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 7.83 مليون جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها وبمتوسط 7 أيام.

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