جدول اعمال جلسة مجلس النواب 41

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد مجلس النواب يوم السبت جلسته رقم 41 للتصويت واجراء القراءة الثانية لعدد من مشاريع القوانين.

وقال النائب حسين نرمو، عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني بمجلس النواب لـPUKmedia: ان الجلسة ستعقد في تمام الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، موضحا، ان الجلسة ستشهد التصويت على عدة مشاريع قوانين.

واضاف: ان مشروع قانون المحكمة الاتحادية سيدرج في جلسة الاثنين المقبل، بوجود مواد خلافية بضمنها عدد الاعضاء المحكمة الاتحادية وآلية النصاب وموضوع الفقهاء وعمر اعضاء المحكمة وآلية تصويت المحكمة.

وكانت الدائرة الاعلامية للمجلس قد اعلنت في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان مجلس النواب يعقد جلسته رقم 41 في تمام الساعة الثالثة بعد الظهر من يوم السبت الموافق 2021/3/6.

وكان المجلس قد رفع جلسته رقم 40 التي عقدها يوم الخميس وصوت على 18 مادة من مشروع قانون المحكمة الاتحادية، وصوت ايضا، على مشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين بسبب التصدي لكورونا، كما صوت على أعضاء مجلس الأمناء لشبكة الاعلام العراقي.

فيما يلي جدول اعمال جلسة السبت 2021/3/6:

PUKmedia خاص

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