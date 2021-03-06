برلمان كوردستان يعقد جلسته الاثنين المقبل

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت رئاسة برلمان كوردستان، جميع الاعضاء الى حضور الجلسة رقم "2" الاعتيادية، في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الاثنين المقبل.

وجاء في بيان الرئاسة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان جدول اعمال الجلسة يشمل:

اولا: مناقشة انتفاضة شعب كوردستان 1991 " لمدة 40 د".

ثانيا: اجراء القراءة الثانية لمقترح قانون (حماية المنتج المحلي في إقليم كوردستان - العراق) استنادا لأحاكم المواد (87، 88، 89) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

PUKmedia ترجمة

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