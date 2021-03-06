إصابة فلسطيني دهسه مستوطن جنوب طولكرم

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أصيب شاب فلسطيني، جراء دهسه من قبل مستوطن أثناء عودته من عمله جنوب طولكرم.وقالت مصادر فلسطينية، إن مستوطناً دهس الشاب محمد عبد شحادة من قرية أوصرين قضاء نابلس، قرب “فتحة فرعون” جنوب طولكرم، أثناء عودته من عمله بالداخل المحتل.وأصيب الشاب بكدمات ورضوض على مستوى القدم واليد، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.وتشهد منطقة فتحة فرعون اعتداءات مستمرة للاحتلال والمستوطنين على العمال، فقد استشهد المواطن فؤاد سبتي جودة (48 عاما) من بلدة عراق التايه شرقي نابلس الشهر الماضي بعد استهداف جنود الاحتلال عددا من العمال بقنابل الغاز.وتصاعدت في الفترة الأخيرة جرائم الدهس التي ينفذها المستوطنون وتستهدف المواطنين في الضفة.ففي يوم الثلاثاء الماضي أصيب الشاب أنس سعيد زيدان من بلدة دير استيا غرب سلفيت بجراح بعد أن دهسه مستوطن قرب قرية الفندق شرق قلقيلية.



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