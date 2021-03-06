رصد مكالمة بين “يميني متطرف” ومقرب من ترمب قبل هجوم الكابيتول

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وجد أن أحد أعضاء جماعة “براود بويز” اليمينية، كان على اتصال بشخص على صلة بالبيت الأبيض في الأيام التي سبقت الهجوم على مبنى الكابيتول، في 6 يناير الماضي، وفقاً لما نقلته عن مسؤول وصفته بأنه مطلع على التحقيقات.وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، الجمعة، إن المسؤول، الذي لم تذكر اسمه، أشار إلى أن بيانات شبكات الاتصالات وسجل المكالمات وتحديد المواقع، كشفت عن إجراء مكالمة بين أحد أعضاء “براود بويز”، وأحد المقربين من البيت الأبيض في عهد الرئيس السابق، دونالد ترمب، لافتة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لم يحدد ما تم مناقشته في المكالمة، كما لم يكشف المسؤول عن أسماء طرفيها.وأوضحت الصحيفة، أن الكشف عن الاتصال يأتي في الوقت الذي يكثف فيه “إف بي آي” التحقيقات في الاتصالات بين اليمينيين، وهؤلاء الذين كانوا على صلة بترمب في البيت الأبيض، وأعضاء الكونغرس المحافظين، في الأيام التي سبقت الهجوم.ونقلت الصحيفة، عن المسؤول، قوله إن البيانات التي تم الحصول عليها لم تكشف عن أي دليل على وجود اتصالات بين مثيري الشغب، وأعضاء الكونغرس خلال الهجوم، وهو ما رأت “نيويورك تايمز” أنه يقوض مزاعم الديمقراطيين بأن بعض المشرعين الجمهوريين شاركوا في الهجوم.وقال زعيم “براود بويز”، إنريكي تاريو، للصحيفة، إنه سبق أن أجرى اتصالاً مع روجر جيه ستون جونيور، أحد المقربين من ترمب، أثناء تواجده في أحد الاحتجاجات التي تم تنظيمها في الأيام التي سبقت الهجوم، أمام منزل السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، مشيراً إلى أنه وضع المكالمة على مكبر الصوت، لجعل صوت ستون مسموعاً لكل المشاركين في الاحتجاج.وقال أحد مسؤولي إنفاذ القانون، للصحيفة، إن الاتصال بين تاريو وستون لم يكن هو الذي يخضع للتدقيق، وأن الاتصال الذي تم إجراؤه أمام منزل روبيو كان واقعة مختلفة.وتابعت الصحيفة: “لكن وجود عضوين من الجماعة على اتصال بأشخاص مرتبطين بترمب يؤكد وصول الجماعات المتطرفة العنيفة إلى البيت الأبيض، وإلى الأشخاص المقربين من الرئيس السابق”.وكان ستون نفى، في تصريحات للصحيفة، الشهر الماضي “أي تورط أو معرفة بالهجوم على مبنى الكابيتول”.



انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رصد مكالمة بين “يميني متطرف” ومقرب من ترمب قبل هجوم الكابيتول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رصد مكالمة بين “يميني متطرف” ومقرب من ترمب قبل هجوم الكابيتول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).