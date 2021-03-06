الصحة تصدر توجيها جديدا بخصوص الاجراءات الوقائية

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أصدرت وزارة الصحة، السبت، توجيها جديدا بخصوص الاجراءات الوقائية من وباء كورونا.

وذكرت الوزارة في بيان مقتضب تلقى NRT عربية، نسخة منه اليوم، 6 آذار 2021، ان "الوزير حسن التميمي، وجه بتكثيف الرقابة الصحية لمحاسبة المخالفين للشروط الوقائية".

يأتي ذلك بعدما أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة، امس الجمعة، حزمة قرارات جديدة حول الوضع الصحي واجراءات الوقاية من فيروس كورونا، بالتزامن مع الحظر الوقائي، حيث شددت على "منع التجمعات ومتابعة الإجراءات الوقائية".

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