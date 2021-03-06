التقارب الاسلامي المسيحي.. اقطابه ال البيت (عليهم السلام)

2021/03/06 | 14:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عباس قاسم المرياني

عندما تغص وسائل الاعلام والتواصل

الاجتماعي عن اسباب التقارب المسيحي

الاسلامي وبالخصوص مع اتباع ال البيت،

ورغم كل المحاولات والسبل التي ارادت

تفكيك هذا التقارب او التواصل لكن

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