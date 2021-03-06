العقل الإرتيابي - سعود سالم

2021/03/06 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعود_سالم أركيولوجيا العدم٢-;-٤-;- - الإنسان الإرتيابينحن مصنوعون من نفس المادة التي تصنع منها الاحلام ...



وليم شيكسبير (العاصفة)هذه المغامرة الجديدة التي قرر الإنسان خوضها، هي التوقف عن تشغيل العقل واللجوء إلى إمكانياته، هذه الآلة الجهنمية التي أحالت حياته إلى جحيم وجعلته يعيش في كابوس دائم من القلق، أو على الأقل تجميد العقل إلى حين ووضعه بين قوسين أو في حالة توقف مؤقت.



فيبدو ......





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