البابا الابراهيمي و -قرآن العراق-؟/6 - عبدالامير الركابي

2021/03/06 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي ليست هي المرة الأولى التي ابادر فيها الى تغيير عنوان مقال أكون من قبل قد اعتمدته للدلالة على سلسلة من مقالات، يفترض انها وحدة كموضوع، العنوان هودالة ومؤشر يجمل طبيعته المفترض انها ليست انيه ولامحكومة لمتغيرات اللحظة، بمعنى ان مانكتبه هو استخلاص عما سبق وماقبل، جرت محاكمة موضوعه واستخلاص منطوياته قبل كتابته، الامر الذي لااظنه ينطبق على مااراه واكتبه ضمن سياقات تغييرية، بعضها راهن ومتحرك، وبعضها خ ......





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