م 3 / ف 4 : الحياة في ظل تطبيق الشريعة السنية عام 826 - أحمد صبحى منصور

2021/03/06 | 14:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_صبحى_منصور قراءة في تاريخ السلوك للمقريزى / المقريزى شاهدا على العصر قال المقريزى عن سنة 826 :شهر رمضان، أوله الأحد:1 ـ ( في ثانيه- الموافق له سادس مسرى-: كان وفاء النيل ستة عشر ذراعاً، فنزل الأمير ناصر الدين محمد ابن السلطان، حتى خلق عمود المقياس، وفتح الخليج على العادة.



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السلطان يبدأ ب ( تلميع ) إبنه ناصر الدين ( السُّنّى ) ليجهزه لولاية العرش .



توريث السلطة في النظم العسكرية كانت عادة ......





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