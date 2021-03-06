بابا الفاتيكان يصل مدينة أور على متن مروحية ويستمع إلى شهادات الأديان

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

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هذا وانتقل البابا بالطائرة الى النجف والتقى المرجع الديني السيد علي السيستاني ليستقل بعد ذلك طائرة مروحية اوصلته الى محافظة ذي قار

وتحديدا مدينة اور التاريخية قبلة حج الحبر الأعظم وكان في استقباله مسؤولو المحافظة الذي هيأوا منصة أدى فيها بابا الفاتيكان الصلاة.



حيث تعد مدينة اور مهد سيد الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وتعد هذه المدينة قبلة للحج في مختلف الديانات.

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