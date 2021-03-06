2021/03/06 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بالصورة..
بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي - عاجل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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