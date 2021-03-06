أحدهم سرق مليوني دينار.. القبض على عدد من المتهمين في بغداد

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، السبت (6 آذار 2021)، القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وعدد من المتهمين الآخرين بقضايا جنائية مختلفة.

وقالت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر".

وأضافت، أن "مفارز مكتب الحرية لمكافحة الإجرام قامت بالقبض على متهم بالسرقة وفق المادة 446 ق.ع لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون دينار من احد المواطنين".

وأشار البيان، إلى أن "مفارز مكتب بغداد الجديدة ألقت القبض على متهمة وفق المادة 444 ق.ع لقيامها بسرقة مصوغات ذهبية من احد المواطنين".

وتابع، أن "المفارز ضبطت عجلة والقبض على حائزها لوجود معلومات مغايرة بشأنها في قاعدة البيانات ضمن مكتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ" .

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