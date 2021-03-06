موقف النجف الوبائي: صفر وفيات وأكثر من 230 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، السبت (6 آذار 2021)، تجسيل أكثر من 230 إصابة بفيروس كورونا وبلا وفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنها "أجرت 1364 فحصاً مختبرياً لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، حيث أثبتت إصابة 234 شخصاً بالوباء".

وأضافت، أن "دوائرة الصحة في المحافظة، لم تسجل خلال الموقف الوبائي، حالة وفاة جديدة، فيما تماثل 558 شخصاً إلى الشفاء التام من الجائحة"، مشيراً إلى أن "36 حالة إصابة في صفوف منتسبي دائرة الصحة".

ولفت البيان، إلى أن " مجموع الإصابات الكلي في المحافظة بلغ: 35593، ومجموع حالات الشفاء: 28799، ومجموع الوفيات: 358، ومجموع الحالات تحت العلاج: 6436، ومجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة: 3065".

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