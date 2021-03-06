خام البصرة الخفيف يلامس الـ70 دولاراً للبرميل الواحد

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ارتفع سعر خام البصرة الخفيف، اليوم السبت، ليقترب من الـ70 دولاراً للبرميل الواحد، .وذكرت وسائل إعلام غربية مختصة بالشأن الاقتصادي، أن نفط البصرة الخفيف لآسيا ارتفع الى 69.75 دولارا للبرميل بنسبة ارتفاع بلغت 4.37% عن يوم الخميس الماضي، فيما سجلت اسعار نفط البصرة الثقيل 64.75 دولارا للبرميل بأرتفاع بلغ نسبته 4.76%.وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الاسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، فيما سجل النفط العربي الخفيف السعودي 66.64 دولارا للبرميل، وسجل مزيج مربان الاماراتي 67.42 دولارا للبرميل، في حين سجل مزيج سهران الجزائري 68.40 دولارا للبرميل، وبلغ سعر بوني الخفيف النيجيري 67.69 دولارا.وكانت اسعار النفط العالمية قد ارتفعت يوم امس الجمعة ليغلق خام برنت على 69.54 دولارا، وخام غرب تكساس على 66.29 دولارا./انتهى8

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