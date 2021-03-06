اليونسكو: العراق يتربع على عرش التاريخ بالصلاة الابراهيمية في ارض اور

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ قالت منظمة اليونسكو، السبت، إن العراق يتربع مجددا على عرش التاريخ بالصلاة الابراهيمية في ارض اور.واضافت المنظمة عبر حسابها في "تويتر": "هذه هي أرض العراق تتربع على عرش التاريخ".وتابعت: "أور هو موقع أثري في جنوب العراق وكان مركزا دينيًا وسياسيًا وحضريًا رئيسيًا ، وشهد أصل الكتابة والعمارة الأثرية"./انتهى8

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