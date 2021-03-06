2021/03/06 | 14:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الطرق واعمار المدن الايراني على استعداد طهران لتوسيع علاقات التعاون مع بغداد في مجال النقل ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الطرق الايراني: إيران مستعدة لتوسيع التعاون مع العراق في مجال النقل) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الطرق الايراني: إيران مستعدة لتوسيع التعاون مع العراق في مجال النقل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).