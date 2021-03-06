2021/03/06 | 14:27 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ محمد مهدي الناصري: لقاء “بابا الفاتيكان” بالمرجع الاعلى السيد السيستاني اثارت العديد من الجوانب الروحية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 14:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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