راكيتيتش لميسي: لقد فزت أنا بلقب لن تتوج به أنت أبدا

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد نجم نادي إشبيلية، الكرواتي إيفان راكيتيتش، أنه سبق له وقال لزميله السابق في برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنه لن يفوز أبدا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي.وقال راكيتيتش، الذي لعب 7 مواسم بقميص برشلونة (من 2014 حتى 2020)، قبل أن يعود إلى إشبيلية صيف العام 2020، قال في تصريحات نقلتها شبكة “ESPN”: “كنت أتحدث إلى ميسي وقلت له: لقد فزت بكل شيء وسجلت كل هذه الأهداف، لكنني فزت بلقب لن تحصل عليه أنت أبدا، لن تفوز بالدوري الأوروبي”.وحقق راكيتيتش (32 عاما)، لقب الدوري الأوروبي عام 2014 خلال فترته الأولى مع إشبيلية، قبل أن ينتقل في نفس العام إلى […]

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