صحة النجف تعلن عن الموقف الوبائي في المحافظة لهذا اليوم

2021/03/06 | 14:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم السبت، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان إنه “تم اجراء (1364) فحصا مختبريا لحالات مشتبه بها جميعها بطريقة PCR، وبلغت عدد الإصابات 234 إصابة، مقابل 558 حالة شفاء، ولم يتم تسجيل وفيات لهذا اليوم”.وأوضحت الدائرة أنه ” من بين الاصابات (36) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف.وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات الكلي : 35593 مجموع حالات الشفاء : 28799 مجموع الوفيات : 358 مجموع الحالات تحت العلاج : 6436 مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية […]

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