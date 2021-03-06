2021/03/06 | 14:40 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم السبت، زيادة الإصابات بكورونا فيما حدد نسب الحالات الخطرة.وقال التميمي في تصريح صحفي، إنه “خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة”.وأكد التميمي “على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية واولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة ” موجها “الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا”.ولفت إلى أن “تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية الرشيدة”.وأشار التميمي إلى أن “هناك تزايداً في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تكشف نسبة الحالات الخطرة بكورونا وتؤكد: إصابات الأطفال كبيرة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تكشف نسبة الحالات الخطرة بكورونا وتؤكد: إصابات الأطفال كبيرة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تكشف نسبة الحالات الخطرة بكورونا وتؤكد: إصابات الأطفال كبيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).