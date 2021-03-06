القبض على متهمة بالاتجار بالبشر ومتهمين بقضايا جنائية

2021/03/06 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت مكافحة إجرام بغداد، اليوم السبت، القبض على متهمة بالاتجار بالبشر وعدد من المتهمين الآخرين بقضايا جنائية مختلفة.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من مفارز مكتب الرصافة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر تمكنت من القبض على متهمة وفق أحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر”.واضاف، انه …

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