محلل سياسي لـ “النور”: لايمكن التعويل على يزيارة البابا كثيرا

2021/03/06 | 14:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعتبر المحلل السياسي كاظم الياور، ان زيارة بابا الفتكان الى العراق تنقسم الى ثلاث مستويات دينة وسياسية وشعبية، مشيرا الى انه لا يمكن التعويل كثيرا على هذه الزيارة كون البابا لايملك التاثير السياسي على اوربا او او الولايات المتحدة الامريكية.وقال الياور في حديث لـ “النور نيوز” ان المستوى الاول للزيارة ديني حيث ان …

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