الصناعة تبرم عقدا لتجهيـز كهربـاء بغـداد بـ (٣٠٠) محولـة توزيـع

2021/03/06 | 14:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، السبت ابرامها عقدا مع وزارة الكهرباء لتجهيـز كهربـاء بغـداد بـ ( ٣٠٠ ) مُحولـة توزيـع، وتسليمها (٦١) مُحولـة مـن العقـد فـوراً كدُفعـة أولـى.

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