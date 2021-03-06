«موانئ دبي العالمية» توقع اتفاقية لإنشاء ميناء ومنطقة لوجستية بإندونيسيا

2021/03/06 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقّعت مجموعة موانئ دبي العالمية، بالتعاون مع مؤسسة "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك"، وهي مجموعة استثمارية عالمية، اتفاقية طويلة الأمد مع مجموعة "ماسبيون غروب" الإندونيسية للبدء في إنشاء ميناء حاويات دولي ومنطقة لوجستية صناعية في منطقة غريسيك بإندونيسيا، باستثمارات تصل إلى 1.2 مليار دولار أمريكي، وكشفت موانئ دبي العالمية أن الميناء، الذي من شأنه تعزيز مكانة جاوة الشرقية كبوابة تجارية رئيسية لإندونيسيا، من المتوقع أن يبدأ العمل لتنفيذ المشروع في الربع الثالث من 2021.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم السبت، أُقيمت مراسم التوقيع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا من خلال منتدى الأعمال المقام تحت عنوان: "نحو بناء مسار التعافي الاقتصادي" ضمن فعاليات الأسبوع الإماراتي الإندونيسي 2021.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تأسيس شركة مشتركة بين كل من "موانئ دبي العالمية" ومنصة الاستثمار العالمية "كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك"، ومجموعة "ماسبيون غروب".



وتمثل الاتفاقية أول مشروع من نوعه في قطاع النقل الإندونيسي التي يتم من خلالها تأسيس هذا النوع من الشراكات بين مستثمر أجنبي مباشر وشركة إندونيسية من القطاع الخاص بحسب البيان.

المشغل الوحيد لميناء الحاويات

ستصبح الشركة الجديدة، التي أُطلق عليها اسم "موانئ دبي العالمية ماسبيون ــ جاوة الشرقية"، المشغِّل الوحيد لميناء الحاويات الدولي الحديث المقرر إنشاؤه، والذي ستصل طاقته الاستيعابية إلى ثلاثة ملايين حاوية نمطية قياس 20 قدماً.



وستتعاون موانئ دبي العالمية" و"كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك" مع "ماسبيون غروب" لإنشاء منطقة صناعية ولوجستية متكاملة بجوار محطة الحاويات، والتي تُقدر مساحتها الأولية بنحو 110 هكتارات، مع خطط لزيادتها في المستقبل.

ومنذ إطلاقها قبل أربعة أعوام، استثمرت منصة "موانئ دبي العالمية" و"كيس دي ديبو إي بلاسمان دو كيبك"، وتبلغ قيمتها 8.2 مليارات دولار أمريكي، في 10 محطات حاويات في الموانئ على مستوى العالم وعبر مراحل متنوعة من دورة حياة الأصول.

وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية: "تُعد الشراكة مع "ماسبيون جروب" تطوراً مهماً في شبكة موانئنا العالمية وخدماتنا اللوجستية، حيث تشهد إندونيسيا معدلات نمو سريعة مما يجعل اقتصادها أحد أهم اقتصادات العالم.



وسيساعد هذا المشروع في خلق بنية تحتية حديثة وذات كفاءة عالية، بالإضافة لتوفير منطقة صناعية تقدم حلولاً لوجستية فائقة الجودة"

وتُعد سورابايا أحد أهم الموانئ في إندونيسيا، ومن المتوقع أن يسهم ميناء الحاويات الجديد في تعزيز جهود التنمية الاقتصادية وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية إلى إندونيسيا بحسب البيان.

ومن المتوقع بدء التشغيل الفعلي للمحطة في عام 2023.



وسيعمل المشروع على تطوير البنية التحتية لمنطقة جاوة الشرقية كجزء من رؤية الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لتسريع النمو الاقتصادي من خلال استراتيجية "رؤية إندونيسيا الذهبية 2045".

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