وزير الصحة يؤشر ارتفاعاً كبيراً بإصابات كورونا وتهاون بإجراءات الوقاية

2021/03/06 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم السبت، زيادة الاصابات بكورونا فيما حدد نسب الحالات الخطرة.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية، إن "خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الاجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة".

واكد التميمي "على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية واولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة، موجها، الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا".

ولفت الى "تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية الرشيدة".

واشار التميمي الى ان "هناك تزايداً في عدد الاصابات وأن 20% من الاصابات خطرة وأن نسبة الاصابات بين الاطفال كبيرة".

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