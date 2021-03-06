بالصورة.. بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي

2021/03/06 | 14:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أظهرت صورة تلقتها (بغداد اليوم)، تقبيل البابا فرنسيس لعلم العراق، خلال اليوم الثاني من زيارته التي تستغرق 3 أيام، والتي بدأت منذ يوم أمس.

وغادر بابا الفاتيكان فرنسيس، اليوم السبت، مدينة أور التاريخية في محافظة ذي قار، متوجهاً إلى العاصمة بغداد، بعد اختتام زيارة أور.

وقال مراسل وكالة (بغداد اليوم) الإخبارية، إن البابا غادر مدينة أور التاريخية، بعد إلقاء كلمته، وإقامة صلاة موحدة للأديان، برئاسة البابا فرنسيس، واستماعه لعدد من الشهادات.

وأضاف مراسلنا، أن مراسم استقبال البابا في مدينة أور تضمنت ترتيل آيات من الإنجيل، وتلاوة آية من القرآن الكريم، قبل أن يلقي البابا كلمته التي شدد فيها على المحبة والسلام.وسيتجه البابا إلى بغداد، ليقيم قداساً بإحدى الكنائس في العاصمة بغداد، ليختتم بعدها جدول زيارات اليوم الثاني من زيارة البابا، ليتجه غداً إلى أربيل، ومن ثم التوجه إلى قرقوش في محافظة نينوى.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ اللقاء التاريخي بين بابا الفاتيكان، والمرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن البابا فرنسيس وصل إلى منزل المرجع الأعلى السيد السيستاني، وبدأ اللقاء التاريخي بين الطرفين في محافظة النجف.

ويعد هذا اللقاء التاريخي، بين المرجع السيستاني والبابا، أول لقاء في التاريخ بين البابوية الكاثولوكية، والمرجعية الشيعية، بعد استقبال محافظة النجف للحبر الأعظم.

ويوم أمس، وصل البابا فرنسيس إلى العراق، بعد ما حطّت طائرته في مطار بغداد الدولي، وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وسط ترحيب شعبي ورسمي، لينتقل بعدها البابا إلى القصر الرئاسي، ليستقبله رئيس الجمهورية برهم صالح، استقبالاً رسمياً.

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