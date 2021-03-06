2021/03/06 | 14:58 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة .. البابا فرنسيس يقبل العلم العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 14:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة .. البابا فرنسيس يقبل العلم العراقي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة .. البابا فرنسيس يقبل العلم العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).