المؤسسة الدينية في خدمة الهيمنة الرأسمالية - جلال الصباغ

2021/03/06 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلال_الصباغ ان نسلم مصيرنا ومستقبلنا ونوعية الحياة التي نعيشها بأيدي رجال الدين ومؤسساتهم، فذلك هو الوهم بعينه.



وهمٌ صنعه هؤلاء بالتواطئ والتخادم مع الأنظمة عبر التأريخ من اجل استعباد الشعوب واستغلالها وارسالها الى جحيم الحروب والعبودية التي تخدم بقاء وتسيد هذه الأطراف.



هذا المخدر الرهيب الذي يجعل الجماهير تقبل بكل أريحية الظلم والفقر والبؤس، وتقسيم الناس على اساس الطوائف والأديان هو الترياق الجاهز وا ......





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