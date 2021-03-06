2021/03/06 | 15:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادارة نادي زاخو تقدم شكوى بسبب اجراء الشرطة لاربعة تبديلات على اربع فترات وتطالب بنقاط المباراة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 15:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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