ضبط بداخله عبوات.. مداهمة نفق يختبئ به عناصر داعش في نينوى

2021/03/06 | 15:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت، مداهمة نفق والاستيلاء على عبوات ومساطر تفجير بداخله في مخمور بمحافظة بنينوى.

وقالت المديرية في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، انه "تاكيدا لسعيها بالوصول الى كافة مخابيء وملاذات فلول داعش الارهابي وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٤ وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة ٥٠ من مداهمة نفقاً للدواعش يستخدم ملاذا ومكاناً للاختباء من قواتنا البرية والجوية وتستولى بداخله على ١٨ عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ٢٠ لتر و١٣ مسطرة تفجير".

واشار البيان الى " تكفل الجهد الهندسي للفرقة بتدمير النفق والمواد تحت السيطرة".

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