وفد لبناني في دمشق لبحث ملف النازحين

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه وفد لبناني برئاسة وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، إلى دمشق صباح اليوم السبت، في زيارة تستمر يومين.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزير المشرفية إن الوفد سيلتقي وزراء الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، والداخلية اللواء محمد خالد الرحمون، والإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف، والشؤون الاجتماعية والعمل سلوى العبدالله والسياحة محمد رامي مرتيني.

ويتركز البحث، بحسب البيان “على ملف النازحين السوريين وخطة العودة التي أعدتها وزارة الشؤون وأقرتها الحكومة اللبنانية في يوليو (تموز) الماضي”.

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء النازحين إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.

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