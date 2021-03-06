تدهور اوضاع النازحين في جبل شنكال

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا نازحون ايزيديون في جبل شنكال، الجهات ذات العلاقة الى ايصال المساعدات والمستلزمات الضرورية، لافتين الى انهم لم يستلموا اية دعم منذ 5 اشهر.

وقال النازح ناصر رشو، بمخيم سردشت لـ PUKmedia: ان الاوضاع متدهورة جدا في المخيم وذلك لعدم وصول المساعدات اللازمة من الجهات المعنية بملف النازحين، مشيرا الى ان عودة النازحين صعبة لان منازلهم تم تدميرها ولا يتلقون الدعم المناسب للعودة.

واضاف: ان الحكومة العراقية لم تعوض النازحين بجبل شنكال لذا لا يستطيعون العودة الى ديارهم، لافتا الى ان النازحين في المخيم، بحاجة الى خدمات ومساعدات شهرية اسوة بالمخيمات الاخرى.

من جانبه قال علي شعبو مدير مخيم سردشت لـPUKmedia: ان النازحين في المخيم ومنذ عدة اشهر يعانون من نقص الخدمات، مشيرا الى ان وزارة الهجرة والمهجرين لا تقدم مساعدات لنازحي جبل شنكال.

واضاف: ان بعض من المنظمات الانسانية تقدم مساعدات للنازحين وهي لا تسد حاجاتهم.

وقالت نيشتمان خلف مديرة مؤسسة مام الانسانية في قضاء شنكال لـPUKmedia: ان جميع الاطراف لديها علم بتردي اوضاع النازحين في جبل شنكال، مؤكدة ان تقديم المساعدات والدعم من واجبات المؤسسة.

واضافت: ان المؤسسة لديها خطة لتقديم المساعدات للنازحين بشكل عام ونازحي جبل شنكال بالخصوص.

يشار الى ان مخيم سردشت يقع على جبل شنكال، فيه نحو 1200 عائلة هربوا من بطش داعش عقب احتلاله لقضاء شنكال عام 2014.

PUKmedia خاص

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