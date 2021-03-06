الفتح: نامل ان يحد لقاء البابا بالمرجعية من نشاطات قادة الارهاب العالمي المسيطرة عليهم الفاتيكان

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص..

اعرب تحالف الفتح، السبت، عن امله بان يسهم اللقاء التاريخي بين البابا والمرجعية العليا بالحد من النشاطات الارهابية.

وقال عضو التحالف النائب، مختار الموسوي، في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان” قادة الارهاب العالمي تحت سلطة وعبائة دولة الفاتيكان وبالتالي لقائه بالمرجعية العليا نامل له ان يكون ساندا لجهود العراق الامنية في مكافحة الارهاب وحث العالم على مساندة جهوده الرامية الى انهاء تواجد الارهاب في المنطقة”.

واضاف، ان” التعمق في قضية تتبع جذور الارهاب يظهر لنا بان حكومات وانظمة سياسية قامت بانشاء روابط وقواعد ارهابية وزجتها في المنطقة سواء كانت هذه الانظمة الامريكية والاسرائيلية وبعض الدول الاوربية اين كانت فبامكان البابا التاثير عليها والضغط عليها لايقاف الدعم وبث السلام والامن في المنطقة”.

ونوه الى ضرورة الدعم الدولي الى النظام السياسي في العراق خصوصا فيما يتعلق باخراج القوات الاجنبية من البلاد”، منوها الى ان” هذه القضايا يجب على رئاستي الجمهورية والوزراء ان تتطرق لها تحديدا في مسالة تصويت البرلمان على اخراج القوات الاجنبية من العراق وضوروة دعم دول مجلس الامن والدول الاوربية لهذا القرار وعدم اهماله لانه مطلب شعبي كبقية شعب العالم”.

واشار الى ان” زيارة البابا هذه تعتبر فرصة لتغيير نظرة العالمية نحو الاسلام التي غمرها داعش في اعينهم بالدماء وشوة صورة الاسلام الحنيف وبالتالي فان حضور البابا الى العراق ولقاءه المرجع السيستاني يعتبر تصحيح مسار توجه العالم الى الدين الاسلامي”.انتهى / 25ر

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