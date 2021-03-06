الانبار تعلن قرب تشغيل اول وحدة كهربائية في محطة كهرباء عكاز

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار …

اعلن قائممقام قضاء القائم بمحافظة الانبار احمد المحلاوي ، السبت، قرب تشغيل اول وحدة كهربائية من محطة كهرباء عكاز غربي الانبار .

وقال المحلاوي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” الشركة الاستثمارية باشرت منذ عام 2019 بعملية اعادة اعمار وتأهيل محطة كهرباء عكاز بقضاء القائم غربي الانبار، التي تضررت بنسب كبيرة نتيجة عمليات تخريبية من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على القضاء”.

واضاف ان” الايام القليلة المقبلة ستشهد تشغيل اول وحدة كهربائية من محطة كهرباء عكاز تنتج 125 ميكا واط وهذه الكمية كافية لسد حاجة القضاء من الكهرباء بالإضافة الى سد حاجة المشاريع الزراعية من الطاقة الكهربائية في عموم قضاء القائم التي تحتاج الى 25 ميكا واط وتسهم في انعاش الواقع الزراعي ، مبينا ان” قضاء القائم يزود بالكهرباء من سد حديثة وبالإمكان الاستغناء عن حصة القضاء وتحويلها الى الشبكة الوطنية ليتم الاستفادة من هذه الطاقة في اقضية المحافظة وفك الاختناقات والحد من الانقطاعات ، موضحا ان” العام الحالي سيشهد تشغيل المحطة بالكامل والتي تنتج نحو 250 ميكا واط “.

يشار الى ان الشبة الكهربائية في مناطق غربي الانبار تعرضت لعمليات تخريبية من قبل ارهابي داعش ابان سيطرته على مساحات واسعة من مدن الانبار”.



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