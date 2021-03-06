السيستاني يبدي موقفا تجاه الشخصيات السياسية والحكومية

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد مصدر مطلع، السبت، استمرار المرجع علي السيستاني في عدم استقبال الشخصيات السياسية والحكومية العراقية، مشيرا الى ان استقبال البابا اقتصر على اعضاء الوفد الذي يرافقه.

وذكر المصدر في تصريح، اليوم (6 اذار 2021)، إن "مكتب السيستاني أبلغ يوم أمس الجهات الرسمية العراقية، بأن المرجع مستمر بعدم استقبال اي شخصية سياسية، أو حكومية عراقية".

واضاف، أن "اللقاء اقتصر على البابا وأعضاء من الوفد الذي يرافقه وقد وصل إلى منزل المرجع السيستاني وحده، دون ان يرافقه محافظ النجف أو أي مسؤول عراقي اخر".

واشار الى ان "حامد الخفاف، المتحدث الرسمي باسم المرجع الأعلى، مثل رسميا مكتب السيستاني خلال استقبال البابا، قبل دخوله منزل المرجع".

وكان بابا الفاتيكان قد التقى في وقت سابق من صباح اليوم، المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، في المدينة القديمة بمحافظة النجف.

ويعد هذا اللقاء التاريخي، بين المرجع السيستاني والبابا، أول لقاء في التاريخ بين البابوية الكاثولوكية، والمرجعية الشيعية، بعد استقبال محافظة النجف للحبر الأعظم.

ا.ح

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