اغلاق طرق رئيسة في بغداد.. والسبب؟

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، اليوم السبت بإغلاق عدد

من الطرقات الرئيسية وسط وشرقي العاصمة

بغداد استعدادا لزيارة الإمام موسى

الكاظم (ع)

وقال المصدر بحسب السومرية نيوز، انه

"تم إغلاق السايد القادم من مول النخيل

إلى

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