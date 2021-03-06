العراق :زيادة بإصابات كورونا و20% منها خطرة وارتفاعها بين الأطفال

2021/03/06 | 15:25 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة والبيئة حسن التميمي،

السبت، عن زيادة الاصابات بكورونا فيما

حدد نسب الحالات الخطرة

وقال التميمي، بحسب الإعلام الرسمي،

إنه "وخلال جولة في عدد من الشوارع

الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين ل

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