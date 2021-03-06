2021/03/06 | 15:26 - المصدر: عين العراق

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السبت 6 مارس 2021 | 03:16 مساءً

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مساء اليوم..



البابا يحضر قداساً بكنيسة مار يوسف في بغداد

مساء اليوم..



البابا يحضر قداساً بكنيسة مار يوسف في بغداد

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