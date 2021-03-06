الكشف عن نسبة الاصابات الخطيرة ضمن اصابات كورونا في العراق

2021/03/06 | 15:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، السبت، زيادة الإصابات بكورونا فيما حدد نسب الحالات الخطرة.

وقال التميمي في تصريح للوكالة الرسمية إنه “خلال جولة في عدد من الشوارع الرئيسية التي تشهد حركة الزائرين لاحظ وجود تهاون كبير في تطبيق الإجراءات الصحية وهناك من يرفض ارتداء الكمامة”.

وأكد التميمي “على ضرورة الالتزام بالإجراءات الصحية واولها ارتداء الكمامة والالتزام بالتوجيهات الصادرة عن اللجنة العليا للصحة والسلامة ” موجها “الفرق الصحية بتوزيع الكمامات على المواطنين مجانا”.

ولفت إلى أن “تسجيل امتناع البعض عن ارتداء الكمامة، مما يعد مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة وتوجيهات المرجعية الرشيدة”.

وأشار التميمي إلى أن “هناك تزايداً في عدد الإصابات وأن 20% من الإصابات خطرة، وأن نسبة الاصابات بين الأطفال كبيرة”.

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