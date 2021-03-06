2021/03/06 | 15:28 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لقطة نادرة.. البابا يقبل العلم العراقي (صورة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/06 | 15:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في لقطة نادرة.. البابا يقبل العلم العراقي (صورة)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في لقطة نادرة.. البابا يقبل العلم العراقي (صورة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).