الاستخبارات العسكرية تداهم نفقاً وتستولي على عبوات ومساطر تفجير بداخله

2021/03/06 | 15:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- نينوى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم السبت (06 آذار 2021)، مداهمة نفق والاستيلاء على عبوات ومساطر تفجير بداخله في قضاء مخمور.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تأكيداً لسعيها بالوصول الى كافة مخابئ وملاذات فلول داعش الارهابي، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع الفوج الثاني لواء المشاة 50 من مداهمة، نفق للدواعش".

وأضاف البيان، أن النفق "يُستخدم ملاذاً ومكاناً للاختباء من قواتنا البرية والجوية، واستولت القوات بداخله على 18 عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة 20 لتراً، و13 مسطرة تفجير"، مشيراً إلى أن "الجهد الهندسي للفرقة، تكفل بتدمير النفق والمواد تحت السيطرة".

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