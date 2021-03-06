بابا الفاتيكان يقبل العلم العراقي

2021/03/06 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء ، احدث صورة ملتقطـة اليوم السبت لبابا الفاتيكان فرنسيس وهو يقبل العلم العراقي ، خلال زيارته للعراق./انتهى5

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