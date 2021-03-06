البابا_في_ العراق يتصدر منصات التواصل الاجتماعـي

2021/03/06 | 15:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تصدر وسم هاشتاك #البابا_في_ العراق مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي ، تزامنا مع الزيارة التاريخية لقداسة الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس ووصوله الى العراق يوم امس الجمعـة.واطلق المشاهير والنجوم العرب عشرات التغريدات ، احتفاء بهذه الزيارة المهمـة التي توجت اليوم السبت بلقاء المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني في محافظة النجف الاشرف واقامة القداس والصلاة الابراهيميـة في مدينة اور التاريخية بمحافظة ذي قار ./انتهى5

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