إيران تصبح من الدول المنتجة لمعدن التيتانيوم

2021/03/06 | 15:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت الإدارة الدبلوماسية العامة والإعلامية بمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية أنه تم إبرام أول عقد لبيع قضبان التيتانيوم للاستعمالات الطبية، مع احدى أكبر الشركات.وأفادت الإدارة بأن هذا العقد أبرم مع شركة منتجة لمستلزمات ترميم العظام، لتصبح إيران ضمن الدول المنتجة لمعدن التيتانيوم.تجدر الإشارة إلى أن استخدام معدن التيتانيوم وسبائكه قد اتسع بصورة كبيرة خلال الأعوام الخمسين الأخيرة، نظرا لخصائصه الفريدة من نوعها، مما جعلته ضمن المعادن الاستراتيجية.ويعود الاستخدام الواسع لهذا المعدن نظرا لخصائصه الميكانيكية الممتازة، ومنها كثافته الواطئة (55% من كثافة الحديد)، ومقاومته العالية إزاء التآكل، ما يجعله خيارا مناسبا جدا لاستعماله في صناعات مثل الجو، والفضاء، […]

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